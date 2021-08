Xəbər verdiyimiz kimi, günlərdir ki, Türkiyədə yağan leysan yağışlar ölkənin müxtəlif bölgələrində selə səbəb olub.

Metbuat.az NTV-yə istinadən xəbər verir ki, fəlakət nəticəsində 27 nəfər ölüb. Hazırda 100 nəfərin axtarışı davam etdirilir. Bildirilir ki, itkin düşmüş insanların axtarışı üçün xüsusilə də Sinop və Kastomunu bölgəsindən müraciətlər gəlməkdə davam edir.

