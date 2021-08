Rusiyanın Voronej şəhərində 35 sərnişinin olduğu avtobus partlayıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, hadisədə 14 nəfər xəsarət alıb. Partlayış nəticəsində bir qadın da ölüb.

İlkin araşdırmalara görə, qəzaya səbəb avtobusun qaz balonu səbəb olub.

Faktla bağlı şəhər prokurorluğu araşdırma aparır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.