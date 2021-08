Rusiyada koronavirusa yoluxma və ölüm halları gündən-günə artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 22 277 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, virusa yoluaxan 815 nəfər vəfat edib.

İndiyədək Rusiyada ölkədə ümumilikdə 6 557 068 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 168 864 nəfər vəfat edib,

