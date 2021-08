DYP: Bəzi əlilliyi olan şəxslər sui-istifadə hallarına yol verərək avtomobili nömrəsiz sürür

“Dövlət tərəfindən fiziki məhdudiyyətli şəxslərə verilmiş nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə edilməsi və belə hallara qarşı biganə münasibət bəslənilməsi ilə bağlı vaxtaşırı olaraq kütləvi informasiya vasitələrində, xüsusilə sosial mediada məlumatlar paylaşılır, aktiv müzakirələr aparılır. Cəmiyyət üçün həssas olan bu mövzunun yenidən gündəmə gəldiyini və bəzən də əsassız şərhlərlə rastlaşdığımızı nəzərə alaraq məsələyə münasibət bildirməyi məqsədəmüvafiq hesab edirik”.

Bu barədə DİN-in Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən Metbuat.az-a bildirilib. Məlumatda qeyd olunub ki, ölkəmizdə əlilliyi olan şəxslərin hüquqlarının etibarlı müdafiəsi və daha da təkmilləşdirilməsi, onların maddi və mənəvi tələbatlarının ödənilməsi, tibbi-sosial reabilitasiyası ilə bağlı çevik dövlət siyasəti həyata keçirildiyini bu gün hər kəs yaxşı bilir: “Təbii ki, sıralarında xidməti vəzifə borcunu yerinə yetirərkən sağlamlığını itirmiş yüzlərlə polis və hərbi qulluqçunun olduğu daxili işlər orqanlarının, o cümlədən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən də hər zaman fiziki məhdudiyyətli şəxslərə xüsusi diqqət və qayğı göstərilib, şəfqətlə yanaşılıb, veteranlar, ağsaqqallar, tanınmış şəxslərlə birgə mütəmadi olaraq onlarla görüşlər təşkil olunub, layihələr həyata keçirilib.

Lakin, təəssüflə qeyd edirik ki, bu gün ictimai müzakirəyə səbəb olan faktlar da danılmazdır. Çünki, bəzi əlilliyi olan şəxslər sui-istifadə hallarına yol verərək nəqliyyat vasitələrini dövlət qeydiyyat nişanı olmadan nümayişkəranə şəkildə idarə edir ki, bu da kobud qayda pozuntusu olmaqla yanaşı həm də qanunlara və digər hərəkət iştirakçılarına hörmətsizlik ifadə edir.

Qeyd edək ki, avtomobilin dövlət qeydiyyat nişanı olmadan idarə edilməsi inzibati məsuliyyətdən yayına biləcəyi barədə sürücüdə yanlış təsəvvür formalaşdırır ki, bu da onu təkrar və daha təhlükəli qayda pozuntuları törətməyə və deməli həm özünün, həm də digər günahsız insanların həyat və sağlamlığının itirilməsilə nəticələnəcək qəzalara sövq edir.

Qanunun aliliyini rəhbər tutaraq belə xoşagəlməz hallara qarşı loyal mövqedə olmadığını dəfələrlə həyata keçirdiyi qətiyyətli tədbirlərlə bəyan edən DYP əməkdaşları bu gün də yollarda izibati xəta törətmiş əlilliyi olan şəxsləri saxlayaraq onlarla profilaktik söhbətlər aparır, bir daha qayda pozuntularına yol verməmələrinə dair onlara xəbərdarlıq edirlər. Xəbərdarlığa baxmayaraq təkrarən qayda pozan sürücülər barəsində isə qanunvericiliyə uyğun inzibati tənbeh tədbirləri görülür.

Unutmaq olmaz ki, hər zaman sevgi və qayğı ilə əhatə olunan fiziki məhdudiyyətli insanlar, müharibə veteranları arasından bəzən bir şəxsin qanunlara qarşı hörmətsizlik nümayiş etdirməsi, bu kateqoriyadan olan digər şəxslərə qarşı cəmiyyətdə mənfi rəyin formalaşmasına rəvac verir”.

