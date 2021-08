Yevlaxda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az APA-ya istinadla bildirir ki, hadisə rayonun Kövər kəndində qeydə alınıb. Oğul münaqişə zəminində yaşlı anası Gülnaz Paşayevanı boğaraq öldürüb. Qətli törədən şəxsin içkili vəziyyətdə olduğu bildirilir.

Faktla bağlı rayon Prokurorluğunda cinayət işi açılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.