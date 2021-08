2024-cü ildə 26 iyul - 11 avqustda Parisdə təşkil olunacaq Yay Olimpiya Oyunlarının proqramında karate yoxdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yarışın Təşkilat Komitəsi məlumat yayıb.



Bildirilib ki, bu qərar Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində qəbul olunub və dəyişdirilə bilməz.



