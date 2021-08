Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan leysan yağışları səbəbindən sel basan Sinop və Kastamonuya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan burada ictimaiyyətə müraciət edib.

“Sel nəticəsində yaranan bütün zərərlər qarşılanacaq. Millətimiz heç vaxt əyilməyib, yenə əyilməyəcək”,- deyə Ərdoğan bildirib.

