Məşhur aktyor Aleks Kord 88 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-nın Texas əyalətində yaşayan aktyorun ölüm səbəbi kimi yaşı göstərirlir. Qeyd edək ki, o, özünün yer aldığı filmləri dünya səviyyəsində tanınırdı.

Aktyor iki uşaq atasıdır.

