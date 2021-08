Həmcinsi ilə evləndiyi deyilən Səxavət Nurdan AÇIQLAMA - YENİLƏNİB

Öz həmcinsi ilə ailə qurduğu deyilən məşhur jurnalist Səxavət Nur məsələyə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-da yaşayan jurnalist yayılan məlumatı təkzib edib:

"Heç ömrümdə bu qədər gülməmişdim. Barəmdə yayılan xəbərlər yalandır".

Qeyd edək ki, Səxavət Nur ötən gün sosial şəbəkə hesabında bir bəylə foto paylaşaraq səmimi sözlər yazıb.

* 15:52



Azərbaycanlı məşhur teleaparıcı Amerikada həmcinsi ilə izdivac qurub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, aparıcı Səxavət Nur həmcinsi ilə görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb və bu sözləri qeyd edib:

"Ailə sadəcə qan bağı deyil. Sənin həyatında olub da, səni öz həyatında istəyənlər, səni olduğun kimi qəbul edənlərdir ailə! Sənin gülüşün üçün hər şey edənlər və səni səbəbsiz sevənlərdir".Amerikada yaşayan S.Nurun həmcinsi ilə evlənməsi şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

