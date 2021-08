Özəl və dövlət apteklərinə hansı qurum nəzarət edir? - AÇIQLANDI

“Azərbaycanda dövlət tibb müəssisələrinin nəzdindəki imtiyazlı apteklər və xəstəxanaların daxilindəki apteklərə nəzarəti Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) və bu qurumun müvafiq Dərman və tibb vasitələri departamentinin Əczaçılıq xidmətləri şöbəsi edir”.

Metbuat.az “Report”a istinadən xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in Dərman və tibb vasitələri departamentinin rəhbəri Elmin Quliyev deyib.

TƏBİB rəsmisinin sözlərinə görə, özəl topdansatış və pərakəndə apteklərə isə nəzarəti Səhiyyə Nazirliyi və Analitik Ekspertiza Mərkəzi edir.

