"Pfizer" vaksinini 2-8 dərəcə temperaturda saxlamaq olar - TƏBİB

“Azərbaycan "Pfizer" vaksinini mayın 31-də qəbul edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu TƏBİB-in “Facebook” səhifəsindəki canlı yayımda Dərman və tibb vasitələri departamentinin rəhbəri Elmin Quliyev bildirib.



Onun sözlərinə görə, bu vaksin ilkin olaraq mənfi 60-80 dərəcə temperaturda saxlanılmalı idi:



“Bu halda “Pfizer” vaksini 6 ay saxlanıla bilir. Amma daha sonra açıqlandı ki, 2-8 dərəcə temperaturda 31 gün saxlamaq olar, bu, ÜST və “Pfizer” şirkəti tərəfindən də rəsmi təsdiqləndi. Həmin vaksini mərkəzi anbarda mənfi 60-80 dərəcə temperaturda saxlamaq olar, tibb məntəqələrinə isə çatdırıb 2-8 dərəcə temperaturda saxlamaq mümkündür”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.