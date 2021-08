Tərtər Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri Yaşar Məhhərəmov öz ərizəsi ilə vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, buna Məhərrəmovun səhhətində yaranan problemlər səbəb olub.

Qeyd edək ki, 43 yaşlı Y.Məhərrəmov sözgüdən vəzifəyə 2019-cu ildə təyin olunmuşdu.

