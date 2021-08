DƏHŞƏT dolu anlar: Güclü seldən möcüzə sayəsində canını qurtardı - ANBAAN VİDEO

Türkiyənin Kastamonu əyalətində yağan güclü yağışlar böyük dağıntılara səbəb olub. Bir çox evə və nəqliyyat vasitəsinə ziyan dəyən şəhərdə vətəndaşlar canlarını qurtarmaq üçün mübarizə aparıblar. Yılmaz Ersevenli sel sularından möcüzəvi şəkildə xilas olanlardan biridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yağan güclü yağışlar Türkiyədə sel fəlakətinə səbəb olub. Selin ziyan vurduğu əyalətlərdən olan Kastamonuda sakin Yılmaz Ersevenli güclü sel sularından avtomobilini xilas etmək istəyərkən özü canından olacaqmış. "Abi qaç" sözləri ilə sosial mediada yayılan bu görüntülərdə Ersevenli xilas olmağa çalışır.

Güclü seldən necə xilas olduğunu söyləyərkən Ersevenli bunları deyib:

"Avtomobilimi xilas etmək istəyirdim, bir anda selə təslim oldum. Maşının qapısını açdım, amma örtə bilmədim. O zaman sərt sel gəldi. Maşın sürüşməyə başladı. Sonra tutunaraq kənarə gələ bildim. Yuxarıdan sel ağacları gətirdi. O ağaclara yapışaraq irəlilədim, bınanın məəhəccərlərinə tutaraq birinci mərtəbəyə qalxdım".

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik.

