Özbəkistan ordusu Əfqanıstan təyyarəsini vurdu - Sərhəddə nə baş verir?

Özbəkistan ordusu ölkənin hava sərhədlərini pozan Əfqanıstan təyyarəsini vurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistanın Müdafiə Nazirliyi məlumat verib.

Özbəkistanın Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən Surhanderya bölgəsində hərbi təyyarə yerə çırpılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə zamanı göyərtədə olan 2 nəfər ölüb. Bəzi mənbələr isə onların yaralandığını yazır. Təyyarənin Əfqanıstan ordusuna məxsus olduğu deyilir. Bu barədə Qazaxıstanın Gazeta.uz portalı məlumat yayıb. Hadisənin səbəbləri məlum deyil.

Qeyd edək ki, “Taliban”ın Kabili ələ keçirməsindən sonra ötən gün çox sayda əfqan əsgər sərhədi keçərək Özbəkistana sığınıb.

