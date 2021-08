Bu kənddə hamı çılpaqdır: Əhalisi gündən-günə artır / FOTOLAR

London yaxınlığında yerləşən Spielptaz kəndinin sakinləri maraqlı həyat tərzi ilə diqqət çəkir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur qəsəbənin sakinləri küçəyə lüt formada çıxır. Məlumata görə, 1929-cu ildə Çarlz Makaskie tərəfindən qurulan kənddə 58 ev var. Kəndin elektrik və qida ehtiyacı ətraf bölgələrdən təmin edilir.

Burada çox sayda əyləncə mərkəzi var. Kənd təbii yaşayış tərzi ilə seçilir. Kənd stress və gərginlikdən uzaq olmaq istəyən şəxslərin istirahət mərkəzinə çevirilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

