Azərbaycanda 19 il ərzində axtarışda olan şəxs tutulub

Azərbaycanda 19 il ərzində axtarışda olan şəxs saxlanılıb.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu barədə Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətinin məlumatında deyilir.

Məlumata görə, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar xidmətin əməliyyat aparatının Daxili İşlər Nazirliyinin Binəqədi rayon Polis İdarəsinin 6-cı Polis bölməsinin əməkdaşları ilə birgə həyata keçirdiyi əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Cinayət Məcəlləsinin müxtəlif maddələrinə əsasən təqsirli bilinən və 19 il ərzində axtarışda olan Mirhəsən Mirəyyub oğlu Haşimimüqəddəm Bakı şəhəri ərazisində aşkar olunaraq saxlanılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.