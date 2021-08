ABŞ-ın keçmiş prezidenti Donald Tramp Əfqanıstandakı uğursuzluğa görə, xələfi Co Baydeni istefa verməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yazılı açıqlamasında belə deyib. Tramp yazıb:

“Co Bayden Əfqanıstanda hadisələrin belə olmasına icazə verdiyinə görə istefa verməlidir. Bu onun üçün elə də önəmli olmamalıdır. Çünki qanuni şəkildə seçilmədi”.

