ABŞ prezidenti Co Bayden bazar ertəsi günü Vaşinqton yaxınlığındakı Kemp-Devid iqamətgahından Ağ Evə gələcək və burada Əfqanıstandakı vəziyyətlə bağlı nitq söyləyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Amerika liderinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, Co Bayden Bakı vaxtı ilə 23:45-də Əfqanıstana həsr olunmuş nitq söyləyəcək.



Xatırladaq ki, “Taliban” silahlıları paytaxt Kabilə olublar və Əfqanıstana tam nəzarəti ələ keçiriblər.

