"Taliban" ELAN ETDİ: Hamı bilsin ki, Türkiyə qardaş ölkədir - VİDEO

Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən "Taliban"ın sözçüsü Suhail Shaheen Türkiyənin "A Haber" televiziyasına müsahibə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə ilə yaxşı münasibətlər qurmaq istədiklərini deyən Shaheen bütün iqtisadi məsələlərdə yaxın olmaq istədiklərini açıqlayıb.

"Taliban"ın sözçüsü fikirlərinə əlavə edib:

"Türkiyə bizim üçün qardaş ölkədir, İslam ölkəsidir. Qardaş ölkənin bizimlə bərabər olması gözəldir. Ayrıca hər kəs rahat olsun, Əfqanıstanda dünya nizamına uyğun hökümət qurulacaq".

