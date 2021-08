Müdafiə Nazirliyi Ermənistanın yalanını ifşa etdi

Basarkeçər rayonunun Zərkənd yaşayış məntəqəsi istiqamətində guya Azərbaycan Ordusu bölmələrinin atəşi nəticəsində erməni hərbi qulluqçunun həlak olması barədə Ermənistan tərəfinin yaydığı məlumat həqiqətə uyğun deyil.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.



Qeyd olunub ki, gün ərzində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub:



"Qarşı tərəfin guya bölmələrimizin itki verməsi barədə yaydığı məlumat da yalandır".

