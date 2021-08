Dünən və bu gün: "Taliban" Əfqanıstanı belə dəyişdi - VİDEO

Əfqanıstanda baş verən dəhşətli hadisələr fonunda "CNN" televiziyasının müxbiri Clarissa Ward canlı yayıma qara çadrada çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Taliban silahlılarının Kabilə girməsindən bir gün əvvəl normal geyimində efirə çıxan Ward, ertəsi gün Taliban tərəfindən qoyulan qaydaya görə qara çadra ilə efirə çıxmağa məcbur olub. Məlumata görə, Əfqanıstanda cəmiyyətində də radikal dəyişikliklər baş verməyə başlayıb. Belə ki, televiziyalar qadın aparıcıları efirə çıxarmaqdan imtina ediblər.

Qara çadra ilə efirə çıxan müxbir Ward "Gördüyünüz kimi hər şey dəyişdi, İslam Əmirliyinin ilk günündəyik. Geyim qaydaları da dəyişdirilib" - deyə bildirib.

Ward insanların narahat olduğunu, qorxduğunu belə ifadə edib:



"Bu gün çox fərqli bir mövzu var. Mövzu küçədə olmayanlar haqqındadır. Özünü təhlükəsiz hiss etməyənlər, qorxanlar, bu şəhərdə gizlənənlər var. On minlərlə, bəlkə də yüz minlərlə insan var. Biz onları görə bilmirik, bizimlə danışmırlar; çünki qorxurlar".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.