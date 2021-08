"Talib"lərdən qaçış FOTOLARI

Xəbər verdiyimiz kimi, "Taliban" radikal hərəkatı Əfqanıstanın bütün ərazisinə vəziyyətə nəzarəti ələ keçirib. Metbuat.az xəbər verir ki, buna görə ölkədən qaçan əfqanlar kütləvi şəkildə paytaxt Kabilin yeganə hava limanından havaya qalxan təyyarəyə minməyə cəhd edir, hətta təyyarələrin kənarlarından tutaraq ölkəni tərk etmək istəyirlər. Nəticədə, bəlkə də ilin fotosuna çevrilən bu görüntülər ortaya çıxıb: Hava limanından qalxan içi insan dolusu yeganə təyyarə

Kabil hava limanının havadan görüntüsü

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.