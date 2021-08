Avqustun 16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Kəlbəcər və Laçın rayonlarında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfər çərçivəsində dövlət başçısı Kəlbəcərdə arıçılarla söhbət edib. Söhbət əsnasında Prezident İlham Əliyev "Kəlbəcərin arısı bizi sancmaz, o bilir biz kimik" deyə arıçılara bildirərək Kəlbəcər balı ilə tanış olub. Görüşün yekununda Kəlbəcər arıçıları Prezidentə bal hədiyyə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.