Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ keçirən “Taliban”, rəsmilər üçün əhv elan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, əvvəlki hakimiyyətlə əməkdaşlıq edən heç kim təzyiqə məruz qalmayacaq.

”Gündəlik həyatınıza təhlükəsiz şəkildə başlaya bilərsiz” - deyə açıqlamada qeyd olunur.

