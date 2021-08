ABŞ Əfqanıstandan təxliyə prosesini təhlükəsiz şəkildə həyata keçirmək üçün bu ölkəyə daha 1000 hərbçi göndərəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pentaqondan açıqlama verilib. Bununla da, Əfqanıstana göndərilən əlavə hərbçilərin sayı 6 minə çatıb. Açıqlamaya görə, hazırda təxliyə prosesi təhlükəsiz şəkildə davam edir.

