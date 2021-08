Oğuz rayonunda meşə yanır.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, yanğın rayonun Xaçmaz kənd inzibati ərazisinə aid olan yüksək dağlıq ərazidə qeydə alınıb.

Kənd sakinlərinin sözlərinə görə, həmin ərazidə bir-neçə gün öncə də yanğın baş verib.

Məlumata görə, hazırda dağlıq ərazidə yanğın davam edir.

