Əfqanıstanda taliblərin strateji önəmə sahib bəzi bölgələri güllə atmadan ələ keçirməsi bəzi iddiaların ortaya atılmasına səbəb olub.

Metbuat.az xbər verir ki, iddialara görə, uzun müddətdir məvacib almayan hərbçilər və polislər taliblərdən pul alaraq mövqelərini tərk ediblər. Hətta rüşvət alanlar arasında məmurların da olduğu irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Əfqanıstanda hərbçilərin və polislərin ümumi sayının 300 mindən çox olduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

