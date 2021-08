Rusiyanın Moskva vilayətində "İL-112V" tipli hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə təlim zamanı baş verib. Nəticədə göyərtədə olan 3 heyət üzvü həlak olub.

Ölənlər arasında Rusiya Qəhrəmanı, əməkdar pilot Nikolay Kuimov da olub.

Anar Türkeş / Metbuat.az

