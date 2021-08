Azərbaycan İsraildəki yanğınlarla mübarizəyə kömək göstərməyə hazır olduğunu bəyan edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bu barədə "tvitter" hesabında bildirib:

“İsraildəki dağıdıcı yanğınları yaxından narahatlıqla izləyirik. Azərbaycan, lazım gələrsə, təcili yardım göstərməyə və ölkəyə yanğın söndürmə səylərində kömək etməyə hazırdır", - deyə paylaşımda qeyd olunub.

