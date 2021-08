Əfqan qadın dünyaya səslənib İMDAT DİLƏDİ: Qorxunc FAKTLAR - Taliban aparmasın deyə qadınlar...

"Taliban bizi aparmasına icazə verməyin, bu ölüm daha şərəflidir" deyərək intihar edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı məşhur "Deutsche Welle"-yə Türkiyədə Əfqan Qaçqınlarının Mübarizə və Yardım Dərnəyinin üzvü Zakira Hekmat bildirib. Onun müsahibəsini təqdim edirik:

Türkiyəyə nə vaxt və niyə gəldiniz?

13 il əvvəl Türkiyəyə gəlmişəm. Taliban dövründə məktəbimizi gizli şəkildə bitirmişdik. Sonra Kabilə getdim. Xəyalım universitetə getmək və öz ayaqlarım üzərində dayanmaq idi. Mənim kimi digər qızların xəyalı bu idi. Çox adamın bu şansı yox idi, amma mən Kabil Universitetini qazandım. Eyni zamanda fərqli ölkələrin təqaüdlərini izləyirdim. Bu yaxınlarda Türkiyədən təqaüd üçün imtahan verdim. Üç fərqli imtahandan keçdim və təhsil almaq üçün Türkiyəyə gəldim.

Türkiyəyə gələndə Əfqanıstanda vəziyyət necə idi?

2008 -ci ildə Türkiyədə idim. Bilirsiniz ki, qarşıdurmalar 1979 -cu ildə başlayıb. Taliban 1994 -cü ildə quruldu və 2001 -ci ilə qədər Taliban hökuməti var idi. ABŞ hökuməti və NATO qüvvələrinin Əfqanıstana girməsi ilə Taliban bir qədər məhv edildi. Ancaq yenə də qarşıdurmalar var idi. Qəzni şəhərində idik. Xəzər türklərinə qarşı ciddi hücumlar edildi və hədəf alındı. Qəznədən Kabilə gəlmək istəyəndə özümüzlə heç nə götürə bilmədik. Məsələn, 2009 -cu ildə Əfqanıstana getdim. Tələbə idim, kiçik bir kompüterim var idi. Çox əsəbi idik. Bir kompüter var, əgər Taliban bunu görsə bizi öldürəcəklər ... Təəssüf ki, vəziyyət heç dəyişməyib.

Taliban hakimiyyəti altında yaşamaq qızlar və qadınlar üçün nə deməkdir?

Ölüm deməkdir. Deyə biləcəyim tək şey budur. Vəziyyət o qədər pisdir ki ... Qədim zamanlarda biz bunu Əfqanıstanda gördük. Qadınlar evdən çıxa bilmədilər. Qızların məktəbi yox idi. İndi yalnız onlar üçün ölüm haqqında düşünə bilərəm.

ABŞ -ın Əfqanıstandan çəkilmə qərarından sonra belə bir mənzərə ilə qarşılaşa biləcəyimizi düşündünüzmü?

Heç kim ağlına belə gətirə bilməzdi ki, o, bütün ölkəni bu qədər erkən idarə edəcək. Proqramla olub -olmadığını bilmirəm, hazırda heç nə başa düşə bilmirik. Heç bir şey ictimaiyyətə açıqlanmır. Kimin əli olduğunu bilmirik. Əslində, sentyabrda çıxacaqlarını söylədilər, sentyabr ayına qədər daha iki həftə var. ABŞ-ın Əfqanıstandakı Səfirliyi "Taliban Kabilə 72 saatda və ya bir həftə ərzində gələ bilər" adlı bir məqalə yayımladı. Ancaq 72 saat belə davam etmədi. Səkkiz saat ərzində Kabilə çatdılar. Hazırda bütün Əfqanıstan xalqı narahatlıq içindədir. Xüsusilə qadınlar. Sosial medianı izləyirəm. Orada tanıdığım fəallar, qadın hüquqları sahəsində çalışan insanlar, jurnalistlər, hamısı əsəbidir. Çoxları dünən ağlayaraq "Bu gün iş yerimizdəki son günümüzdür" dedilər. Təəssüf ki, Əfqanıstanda bir çox qadın intihar etdi. "Taliban bizi götürməsin, bu ölüm bizim üçün daha şərəflidir" deyərək damdan tullandılar. Mağazalarda qadınların şəkillərini boyayaraq silməyə çalışan insanlar var. Bu nə deməkdir? Bu, 20 il əvvəlki qaranlıq günlərə qayıtmaq deməkdir. Yəni qadınları istəmirik.

Əfqanıstanda danışdığınız insanlar son vəziyyətlə bağlı nə deyir?

Təəssüf ki, hazırda heç kimlə heç bir əlaqəm yoxdur, çünki Taliban hara daxil olursa olsun elektrik stansiyalarını və telefon kabellərini söküb. 1,5 həftədir ki, Qəznidən xəbər yoxdur. Ailəm oradadır, amma onlardan heç nə eşitmirəm. Heç kimlə danışa bilmirəm. Dünən də Kabildə telefon xətti yox idi. Bilirəm ki, hamı qaçmağa çalışır, hətta piyada.

Beynəlxalq birlik bu nöqtədə nə edə bilər?

Bir az ümidli idik. Heç kim Əfqanıstanda bunları istəmirdi. Əslində ABŞ və NATO qüvvələri Əfqanıstandan çıxana qədər qadın hüquqları, uşaq hüquqları, yəni insan hüquqları sahəsində yeni bir siyasət formalaşacağını düşünürdük. İnsanlar ölür, bütün dünya sadəcə baxır. Bütün dünya Əfqanıstanın batmasını müşahidə etdi, heç nə etmədilər. Dünyaya müraciət etmək istəyirəm: Əfqanıstanı tək qoymayın. Onlar da insandır. Əfqanıstanda doğulmaq bizim günahımızdır? Biz insan deyilikmi? Uşaqlarımız uşaq deyilmi? Onların heç bir günahı yoxdur.

Bəs Türkiyə hökuməti nə edə bilər?

Əfqan xalqı Türkiyəni çox sevir. Əfqanıstan xalqı da Əfqanıstandakı əsgərləri çox sevir. Onlara çox hörmət edir. Yadımdadır, 2006 -cı ildə Mehmetcikləri görəndə uzaqdan salamlaşırdıq. İndi Türkiyənin Əfqanıstandan çəkilməsi böyük itkiyə səbəb ola bilər. Çox adam ümid edir ki, bəlkə də Türkiyədən dəstək ala bilərlər. Barış istəyirlər. Sülhün üzünü görmədik. İndi Taliban yumşaq dildə danışır, amma Əfqanıstan xalqı buna inanmır. Hamımız Talibanı çox yaxşı tanıyırıq. Herat əyalətində oğurluq etdikləri üçün üzlərini qara rənglə boynuna iplə asaraq küçələri gəzdi. Bu, üç gün əvvəl baş verib. Əfqanıstan xalqı Talibana necə güvənə bilər? İnsanlar dəhşət içində hara gedəcəklərini bilmirlər. "Ölümlə üz -üzəyik, amma kömək əli yoxdur".

Ölkənizi bu vəziyyətdə görmək sizi necə hiss edir?

Üç gün əvvəl Taliban, Herat əyalətində Talibanla mübarizə aparan bir lideri girov götürdü. Mikrofonu tutaraq özünə sual verdi: "Hazırda nə düşünürsən?" danışdılar. O səhnəni görəndə əsəbim pozuldu. Çox pis olmuşam Əfqanıstan xalqı ümidini itirdi. Daha əvvəl ictimai müqavimət var idi. "Talibanla müqavimət göstərə bilərik və onların gəlməsinə mane ola bilərik" ümidi vardı. Ancaq bu ümid tamamilə itdi. O vaxtdan bəri yata bilmirəm. Biz narahatıq. Təəccüblə baxırıq. Əfqan xalqı buna layiq deyildi.

