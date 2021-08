“Facebook” “Taliban”a aid hesabları və onu dəstəkləyən paylaşımları qadağan etdiyini bildirib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə “Facebook”un sözçüsü BBC-yə müsahibəsində deyib.

Məlumata görə, sözcü “Taliban”nın ABŞ qanunlarına görə terror təşkilatı sayıldığını və belə təhlükəli qrupların şirkət xidmətlərindən istifadəsinə icazə verilməyəcəyini bildirib.

Sözügedən qərarın “Instagram” və “Whatsapp” sosial şəbəkələrinə də aid olduğu qeyd edilib.

