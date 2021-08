Pentaqonda təşkil edilən ənənəvi brifinq zamanı duyğusal dəqiqələr yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əfqan jurnalist Nazira Kərimi Pentaqon sözçüsü Con Kirbiyə sual verərkən ağlayıb. “Mənim prezidentim haradadır? “ sualına Kirbi, “Bu barədə danışa bilmərəm” - deyə cavab verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.