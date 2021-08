Prezident İlham Əliyev “Əlilliyi olan şəxslərin hüquqları haqqında” qanunun tətbiqi barədə 2018-ci il 18 iyul tarixli 213 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fərmana əsasən, Nazirlər Kabineti 3 ay müddətində əlilliyin müəyyən olunması meyarlarını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla təsdiq etməlidir.

