Xalq artisti Məleykə Əsədova qızı Gülərlə birlikdə Amerikada dincəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məleykə Əsədova qızı ilə Mayamidəki istirahət fotolarını paylaşıb. Fotolarda Əsədovanın qızı gözəlliyi ilə diqqət çəkib.

Xalq artistinin qızı Gülərın şəkillərini təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.