Cari ilin yanvar-iyun aylarında 56063 doğulan körpə qeydə alınıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Statistika Komitəsindən məlumat verilib. Doğulanların 53,1 faizi oğlan, 46,9 faizi isə qız uşaqları olub.

Bu ilin birinci yarısında Azərbaycanda qeydə alınan ölüm halının sayı da açıqlanıb. Bildirilib ki, bu ilin birinci yarısında ölkədə 37047 ölüm halı qeydə alınıb və əhalinin hər 1000 nəfərinə ölüm səviyyəsi 7,5 təşkil edib.

