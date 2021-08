“Son illər Türkiyə müdafiə sanayesində inqilabi uğurlar əldə edib”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. O bildirib ki, Türkiyə pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalında və satışında dünyada 3-4 ölkədən biridir.

Ərdoğanın sözlərinə görə, Ankara terrorçulara qarşı mübarizə apararkən günahsız insanların üzərinə bomba yağdırmır.

