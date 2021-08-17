Prezident DSX-nın hərbi qulluqçularını və mülki işçilərini təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif ediliblər.
“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə
Abdullayev Azad Eyyub oğlu – polkovnik
Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik
Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik
Tağıyev Bəhruz Sabir oğlu – polkovnik
Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Ağayev Ziyad Balakərim oğlu – kontr-admiral
Qiyasov Abbas Hüseyn oğlu – kontr-admiral
Musayev Hafiz Məhərrəm oğlu – general-mayor
Babayev Aqil İnşallah oğlu – polkovnik
Həsənov Ruslan İsmayıl oğlu – polkovnik
Qaralov Qinyaz Xalid oğlu – polkovnik
Quliyev Elçin Sahib oğlu – ehtiyatda olan polkovnik
Mirzəyev Ceyhun Ulduzxan oğlu – polkovnik
Mustafayev Elman Tapdıq oğlu – polkovnik
Salamov Samir Akif oğlu – polkovnik
Vəliyev Faiq Mirzağa oğlu – polkovnik
Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik-leytenant
Həsənov Elmir Mircəlil oğlu – mayor
Əliyev Natiq Mehdi oğlu – baş gizir
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Əliyarlı Sahib Vəli oğlu – polkovnik
Xasiyev Ruslan Mayis oğlu – polkovnik
Qasımov Zaur Bəkir oğlu – polkovnik
Qəniyev Azər Həsənağa oğlu – polkovnik
Qulamov Ceyhun Cahangir oğlu – polkovnik
Şərifova Maya Kərəm qızı – polkovnik
Ağayev Sabir Fəzail oğlu – polkovnik-leytenant
Əmirov Vüsal Cəbrayıl oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Kamılov Əli Lahıc oğlu – polkovnik-leytenant
Qurbanov Məhəmməd Əli oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Üzeyir Sahib oğlu – polkovnik-leytenant
Abuzərli Elçin Natiq oğlu – ədliyyə mayoru
Aslanov Vüsal Sayad oğlu – mayor
Məmmədov Fehruz Abbas oğlu – mayor
Abbaszadə Abbas Zahir oğlu – kapitan
Allahverdiyev İlyas Mətləb oğlu – kapitan
Əhmədov Natiq Osman oğlu – kapitan
Ələsgərov Nəimi Məmmədrəhim oğlu – kapitan
Ənnağıyev Rövşən Elşən oğlu – baş leytenant
Əliyev Firal Hafis oğlu – leytenant
Hüseynov Emil Rabil oğlu – leytenant
Şükürov Zamiq Ziyafət oğlu – baş gizir
Quliyev Eldəniz Qardaş oğlu – gizir
Məmmədov Elmir Sultan oğlu – gizir
Abutalıbov İlqar Tofiq oğlu – işçi
“İgidliyə görə” medalı ilə
Babayev Rasim Mübariz oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Qənbərov Azər Heydər oğlu – polkovnik-leytenant
Məhərrəmov Məhərrəm Atlıxan oğlu – mayor
Salmanov Nihad Hüseynəli oğlu – mayor
Bağırov Əli Şəmsəddin oğlu – kapitan
Rəşidov Mənsur Tahir oğlu – gizir
Vəlişov Mərdan Vaqif oğlu – gizir
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Kalbalıyev Aqil Barat oğlu – polkovnik
Qurbanov Natiq Nadir oğlu – polkovnik
Tağıyeva Flora Asif qızı – polkovnik
Abbasov Eldəniz Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant
Cəbrayılov Rahil Ağacəfər oğlu – polkovnik-leytenant
Əsədov Xudakərim Tapdıq oğlu – polkovnik-leytenant
Hacıyev Ənvər Yusif oğlu – polkovnik-leytenant
Heydərov Fuad Fərman oğlu – polkovnik-leytenant
Həziyev Səxavət Yavər oğlu – polkovnik-leytenant
Hüsənov Nazim Oruc oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Emin Adil oğlu – polkovnik-leytenant
İbrahimov Samir Tahir oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Samir Əmirxan oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Zaur Əvəz Ağa oğlu – polkovnik-leytenant
Mustafayev Zaur Rəcəb oğlu – polkovnik-leytenant
Nəcəfov Hacıağa Heydərağa oğlu – polkovnik-leytenant
Nağıyev Namiq Qafar oğlu – polkovnik-leytenant
Omarov Azər Fərəməz oğlu – polkovnik-leytenant
Səidov Ceyhun Ağali oğlu – polkovnik-leytenant
Ağayev Rasim Yunis oğlu – mayor
Allahverdiyev Fərzənd Allahqulu oğlu – mayor
Babayev Nail Azad oğlu – mayor
Əliyev Nicat Vidadi oğlu – mayor
Əsədov Elməddin Kərim oğlu – mayor
Həsənli İlkin Cabir oğlu – mayor
İsakov Elnur Saleh oğlu – mayor
İsmayılov Qasım Əhməd oğlu – mayor
Məmmədov Eldəniz Nəriman oğlu – mayor
Seyidov Nihal Azər oğlu – mayor
Abdullayev Elvin Emin oğlu – kapitan
Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan
Eynullazadə Rəsul Asəf oğlu – kapitan
Hüseynov Elmir Rasim oğlu – leytenant
Dövlətov Vidadi Vəligulla oğlu – baş gizir
Əliyev Yasif Asif oğlu – baş gizir
Səfərov Elçin Əkbər oğlu – baş gizir
Cavadov Elnur Xudaverdi oğlu – gizir
Əliyev Samir Oktay oğlu – gizir
Hüseynov Alik Muğan oğlu – gizir
İsmayılov İlqar Tofiq oğlu – gizir
Kərimov Əhməd Şərif oğlu – gizir
Qurbanov Samir Şaban oğlu – gizir
Məmmədov Nail Həzrətqulu oğlu – gizir
Baxşiyev Vüsal Azad oğlu – kiçik gizir
Qurbanov Giya Eyvaz oğlu – kiçik gizir
“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə
Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik
Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik
Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru
Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor
Zülfüqarov Cəfər Əli oğlu – ədliyyə mayoru
Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan
Eynəliyev Tural İslam oğlu – ədliyyə kapitanı
Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı
Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir
“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə
Behbudov Allahverdi Şahlar oğlu – polkovnik
Mustafayev Elman Tapdıq oğlu – polkovnik
Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik
Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik
Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik
Abbasov Aftandil Qabil oğlu – polkovnik-leytenant
Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Bayramov Nəsimi Nəbi oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant
Səidov Ceyhun Ağali oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru
Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor
Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan
Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı
Kərimli Bəxtiyar Ağa oğlu – tibb xidməti leytenantı
Vəliyev Mehman Bəxtiyar oğlu – baş miçman
Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir
Kamilov Elxan Etibar oğlu – miçman.