Prezident DSX-nın hərbi qulluqçularını və mülki işçilərini təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularının və mülki işçilərinin təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin mühafizəsinin təmin edilməsində, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında və sərhəd mühafizə orqanları qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları və mülki işçiləri təltif ediliblər.

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Abdullayev Azad Eyyub oğlu – polkovnik

Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik

Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik

Tağıyev Bəhruz Sabir oğlu – polkovnik

Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Ağayev Ziyad Balakərim oğlu – kontr-admiral

Qiyasov Abbas Hüseyn oğlu – kontr-admiral

Musayev Hafiz Məhərrəm oğlu – general-mayor

Babayev Aqil İnşallah oğlu – polkovnik

Həsənov Ruslan İsmayıl oğlu – polkovnik

Qaralov Qinyaz Xalid oğlu – polkovnik

Quliyev Elçin Sahib oğlu – ehtiyatda olan polkovnik

Mirzəyev Ceyhun Ulduzxan oğlu – polkovnik

Mustafayev Elman Tapdıq oğlu – polkovnik

Salamov Samir Akif oğlu – polkovnik

Vəliyev Faiq Mirzağa oğlu – polkovnik

Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik-leytenant

Həsənov Elmir Mircəlil oğlu – mayor

Əliyev Natiq Mehdi oğlu – baş gizir

“Vətən uğrunda” medalı ilə

Əliyarlı Sahib Vəli oğlu – polkovnik

Xasiyev Ruslan Mayis oğlu – polkovnik

Qasımov Zaur Bəkir oğlu – polkovnik

Qəniyev Azər Həsənağa oğlu – polkovnik

Qulamov Ceyhun Cahangir oğlu – polkovnik

Şərifova Maya Kərəm qızı – polkovnik

Ağayev Sabir Fəzail oğlu – polkovnik-leytenant

Əmirov Vüsal Cəbrayıl oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Kamılov Əli Lahıc oğlu – polkovnik-leytenant

Qurbanov Məhəmməd Əli oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Üzeyir Sahib oğlu – polkovnik-leytenant

Abuzərli Elçin Natiq oğlu – ədliyyə mayoru

Aslanov Vüsal Sayad oğlu – mayor

Məmmədov Fehruz Abbas oğlu – mayor

Abbaszadə Abbas Zahir oğlu – kapitan

Allahverdiyev İlyas Mətləb oğlu – kapitan

Əhmədov Natiq Osman oğlu – kapitan

Ələsgərov Nəimi Məmmədrəhim oğlu – kapitan

Ənnağıyev Rövşən Elşən oğlu – baş leytenant

Əliyev Firal Hafis oğlu – leytenant

Hüseynov Emil Rabil oğlu – leytenant

Şükürov Zamiq Ziyafət oğlu – baş gizir

Quliyev Eldəniz Qardaş oğlu – gizir

Məmmədov Elmir Sultan oğlu – gizir

Abutalıbov İlqar Tofiq oğlu – işçi

“İgidliyə görə” medalı ilə

Babayev Rasim Mübariz oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan

Qənbərov Azər Heydər oğlu – polkovnik-leytenant

Məhərrəmov Məhərrəm Atlıxan oğlu – mayor

Salmanov Nihad Hüseynəli oğlu – mayor

Bağırov Əli Şəmsəddin oğlu – kapitan

Rəşidov Mənsur Tahir oğlu – gizir

Vəlişov Mərdan Vaqif oğlu – gizir

“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə

Kalbalıyev Aqil Barat oğlu – polkovnik

Qurbanov Natiq Nadir oğlu – polkovnik

Tağıyeva Flora Asif qızı – polkovnik

Abbasov Eldəniz Hüseyn oğlu – polkovnik-leytenant

Cəbrayılov Rahil Ağacəfər oğlu – polkovnik-leytenant

Əsədov Xudakərim Tapdıq oğlu – polkovnik-leytenant

Hacıyev Ənvər Yusif oğlu – polkovnik-leytenant

Heydərov Fuad Fərman oğlu – polkovnik-leytenant

Həziyev Səxavət Yavər oğlu – polkovnik-leytenant

Hüsənov Nazim Oruc oğlu – polkovnik-leytenant

Hüseynov Emin Adil oğlu – polkovnik-leytenant

İbrahimov Samir Tahir oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Samir Əmirxan oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Zaur Əvəz Ağa oğlu – polkovnik-leytenant

Mustafayev Zaur Rəcəb oğlu – polkovnik-leytenant

Nəcəfov Hacıağa Heydərağa oğlu – polkovnik-leytenant

Nağıyev Namiq Qafar oğlu – polkovnik-leytenant

Omarov Azər Fərəməz oğlu – polkovnik-leytenant

Səidov Ceyhun Ağali oğlu – polkovnik-leytenant

Ağayev Rasim Yunis oğlu – mayor

Allahverdiyev Fərzənd Allahqulu oğlu – mayor

Babayev Nail Azad oğlu – mayor

Əliyev Nicat Vidadi oğlu – mayor

Əsədov Elməddin Kərim oğlu – mayor

Həsənli İlkin Cabir oğlu – mayor

İsakov Elnur Saleh oğlu – mayor

İsmayılov Qasım Əhməd oğlu – mayor

Məmmədov Eldəniz Nəriman oğlu – mayor

Seyidov Nihal Azər oğlu – mayor

Abdullayev Elvin Emin oğlu – kapitan

Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan

Eynullazadə Rəsul Asəf oğlu – kapitan

Hüseynov Elmir Rasim oğlu – leytenant

Dövlətov Vidadi Vəligulla oğlu – baş gizir

Əliyev Yasif Asif oğlu – baş gizir

Səfərov Elçin Əkbər oğlu – baş gizir

Cavadov Elnur Xudaverdi oğlu – gizir

Əliyev Samir Oktay oğlu – gizir

Hüseynov Alik Muğan oğlu – gizir

İsmayılov İlqar Tofiq oğlu – gizir

Kərimov Əhməd Şərif oğlu – gizir

Qurbanov Samir Şaban oğlu – gizir

Məmmədov Nail Həzrətqulu oğlu – gizir

Baxşiyev Vüsal Azad oğlu – kiçik gizir

Qurbanov Giya Eyvaz oğlu – kiçik gizir

“Cəbrayılın azad olunmasına görə” medalı ilə

Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik

Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik

Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı

Əliyev Elnur Abutalıb oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru

Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor

Zülfüqarov Cəfər Əli oğlu – ədliyyə mayoru

Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan

Eynəliyev Tural İslam oğlu – ədliyyə kapitanı

Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı

Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir

“Zəngilanın azad olunmasına görə” medalı ilə

Behbudov Allahverdi Şahlar oğlu – polkovnik

Mustafayev Elman Tapdıq oğlu – polkovnik

Nəzərov Təyyar Şahmurad oğlu – polkovnik

Niftullayev Zaur Rəşidoviç – polkovnik

Şirinov Azər Əliyusif oğlu – polkovnik

Abbasov Aftandil Qabil oğlu – polkovnik-leytenant

Babayev Azər Fərhad oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı

Bayramov Nəsimi Nəbi oğlu – polkovnik-leytenant

Məmmədov Pərviz Şakir oğlu – polkovnik-leytenant

Səidov Ceyhun Ağali oğlu – polkovnik-leytenant

Cəfərov Natiq Famiq oğlu – ehtiyatda olan ədliyyə mayoru

Tağıyev Fazil Sülhi oğlu – mayor

Babayev Faiq Nizami oğlu – kapitan

Məmmədzadə Cavid Nəsir oğlu – ədliyyə kapitanı

Kərimli Bəxtiyar Ağa oğlu – tibb xidməti leytenantı

Vəliyev Mehman Bəxtiyar oğlu – baş miçman

Əliyev Nail Əli Əskər oğlu – gizir

Kamilov Elxan Etibar oğlu – miçman.

