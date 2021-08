Oğuz rayonunda baş verən meşə yanğınının söndürülməsinə helikopter cəlb olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün günorta saatlarında Oğuz rayonu Xaçmaz kəndi ərazisində başlayan yanğının söndürülməsi üçün Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 1 helikopteri yanğının söndürülməsi üçün əraziyə göndərilib.

Hazırda davam edən yanğının söndürülməsi üçün təxirəsalınmaz işlər aparılır.



