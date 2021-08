Türkiyədə sel fəlakəti səbəbindən ölənlərin sayı 77 nəfərə yüksəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Kastamonuda 62, Sinopda 14, Bartında 1 nəfər həyatını itirib. 7 nəfər müalicəsini davam etdirir, 34 nəfər isə itkin düşmüş sayılır.

