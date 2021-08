Latviyanın paytaxtı Riqada cüdo üzrə Avropa birinciliyi davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, oğlanların yarışında həlledici mərhələdə rusiyalı Danil Mustafinə qalib gələn cüdoçumuz Xəyal Həsənov (50 kq) qitə birinciliyində qızıl medal qazanıb.

Onunla eyni çəkidə mübarizə aparan təmsilçimiz Babarəhim Mirzəyev (50 kq) isə Türkiyə təmsilçisi Mehmet Şahın Ertemi məğlub edərək bürünc medala sahib olub.

Avropa birinciliyi avqustun 19-dək davam edəcək.

