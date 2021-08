"Tiktok"da polisləri təhqir edən qız belə ÜZR İSTƏDİ - VİDEO

“Tiktok” sosial şəbəkəsində polisə qarşı qeyri-etik ifadələr işlədən qadının şəxsiyyəti məlum olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, onun Bakının Nəsimi rayonunda kirayə yaşayan, 1988-ci il təvəllüdlü Anarə Natiq qızı Valehova olduğu müəyyənləşib.

Həmin şəxs polis orqanına dəvət olunub və onunla aparılan sorğu zamanı A.Valehova qeyri-etik ifadələr səsləndirdiyinə görə peşman olduğunu bildirərək üzr istəyib.

Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində A.Valehova barəsində araşdırmalar davam etdirilir.

