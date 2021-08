Sabahdan bu marşrut da "BakıKart"la işləyəcək

Sabahdan 130 nömrəli marşrut xətti (Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi - Lökbatan qəsəbəsi) üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqı “BakıKart” vasitəsilə ödəniləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyi məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilir ki, sərnişinlərin rahatlığının təmin edilməsi məqsədilə marşrutun hərəkət sxemi üzrə Lökbatan qəsəbəsinin İntiqam Əliyev küçəsi, keçid 15/94, Alim Şəbiyev küçəsi, Seymur Orucov küçəsi, “28 may” küçəsi, Xocasən qəsəbəsi Həmid Sultanov küçəsi 97b, Ruslan Allahverdiyev küçəsi, döngə 11/278, Biləcəri dairəsinin Rəşid İsmayılov küçəsi 56 ünvanlarındakı “OBA” marketlərdə “BakıKart” balansının artırılması üçün POS terminallar quraşdırılıb.

