Zakir Həsənov Hulisi Akarla görüşdü

Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Azərbaycan müdafiə naziri Zakir Həsənovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Görüş İstanbul şəhərində keçirilən “IDEF - 2021” Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi çərçivəsində baş tutub.

Görüşdə ikitərəfli və regional müdafiə və təhlükəsizlik məsələləri ilə yanaşı, müdafiə sənayesində əməkdaşlıqdan da söhbət açılıb.

Ermənistanın son dövrdə Azərbaycan sərhəd xəttində törətdiyi təcavüzkarlıq və hücumlarla bağlı danışan H.Akar Türkiyənin haqlı mübarizəsində Azərbaycanın yanında olmağa davam edəcəyini vurğulayıb.

