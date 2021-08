“Əfqanıstan narkotikin heç bir növünü istehsal etməyəcək. Artıq heç kim narkotik qaçaqmalçılığının təşkilində iştirak edə bilməyəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Taliban” qiyamçılarının nümayəndəsi Zabiullah Mücahid deyib.



“Taliban” üzvü bildirib ki, bunun üçün ölkə sakinlərinə başqa məhsul yetişdirmək imkanı yaradılacaq.

