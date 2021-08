Türkiyənin tanınmış müğənnisi, aktrisası Defne Samyeli yeni paylaşımı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 49 yaşlı müğənninin paylaşdığı hər foto maraqla qarşılanır. Son paylaşımda qara bikinidə olan Samyelinin formada olması, qüsursuz bədən quruluşu izləyiciləri tərəfindən tərif yağışına tutulub.

Defne Samyelinin fotolarını təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.