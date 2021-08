Tanınmış mingəçevirli müğənni Nəriman Mingəçevirli koronavirus infeksiyasına (COVID-19) yoluxma nəticəsində dünyasını dəyişib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Ağdaş Karantin Xəstəxanasında qeydə alınıb.

Müğənni N.Mingəçevirli bir müddət imiş ki, Ağdaş Karantin Xəstəxanasında koronavirusdan müalicə alırmış.

