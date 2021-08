Bu ölkə Əfqanıstandan 20 min qaçqın qəbul edəcək

Böyük Britaniya hökuməti krallığa Əfqanıstandan 20 min qaçqının köçürülməsini nəzərdə tutan proqramı razılaşdırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin DİN başçısı Priti Patel “Daily Telegraph” saytında dərc olunmuş müəllif məqaləsində bildirib. O, həmçinin Aİ və digər ölkələri Britaniya nümunəsinə əməl etməyə çağırıb.

“Əfqanıstan vətəndaşlarının köçürülməsinə dair yeni proqramımız bizə Əfqanıstandan qaçmağa məcbur olan 20 minə qədər insanı qəbul etməyə imkan verəcək. İlk 5 min nəfər il ərzində gələcək”, - nazir yazıb.

Patel vurğulayıb ki, Böyük Britaniya təkbaşına hərəkət edə bilmir və digər Qərb dövlətləri ilə radikal “Taliban” hərəkatının hakimiyyətə qayıdışından sonra Əfqanıstan əhalisinə yardım etmək zərurətini müzakirə edir.

O, bundan əvvəl Böyük Britaniyanın Suriyadan təxminən 20 min qaçqını qəbul etmək üçün oxşar proqram həyata keçirdiyini də xatırladıb.

“Birləşmiş Krallıq digər ölkələri kömək etməyə çağıraraq əlindən gələni edir. Biz başqaları üçün nümunə olmaq istəyirik, amma bunu tək edə bilmərik”, - Patel yazıb.

Nazir qeyd edib ki, Böyük Britaniya beynəlxalq qarşılıqlı əlaqəni təmin etmək üçün əhəmiyyətli səylər göstərir:

“Baş nazir (Böyük Britaniya Baş naziri Boris Conson –red.) Almaniya Kansleri, Fransa Prezidenti, NATO və BMT-nin baş katibləri də daxil olmaqla, tərəfdaşlarımızla söhbət edib. Mən, həmçinin “Five Eyes” kəşfiyyat alyansı üzrə tərəfdaşlarımızla (Avstraliya, Böyük Britaniya, Kanada, Yeni Zelandiya və ABŞ -red.) köçürülmə və miqrasiya məsələlərini müzakirə etmişəm.”

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.