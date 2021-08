Dünyanın ən böyük almacıq sümüyünə sahib olan ukraynalı model Anastasiya Pokerçuk yeni fotosu ilə diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun tibbi müdaxilə keçirməzdən əvvəlki görünüşü izləyənləri təəccübləndirib. 30 yaşlı modelin əvvəlki görünüşü daha çox diqqət çəkib.

Qeyd edək ki, sosial mediada 263 min izləyicisi olan model bir müddət əvvəl üz quruluşuna tibbi müdaxilə edib. O, həmçinin çox sayda plastik əməliyyat keçirib.

