Bir müddət öncə xərçəngdən əməliyyat olunan jurnalist, ARB TV-nin aparıcısı Tahirə Məmmədqızının səhhəti yenidən pisləşib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Tahirə Milli Onkologiya Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlər onu bu gün təcili əməliyyat edəcəklər.

Qeyd edək ki, bundan öncə T.Məmmədqızının bədəninin müxtəlif nahiyələrində 7 şiş aşkar edilib, daha sonra əməliyyat edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.