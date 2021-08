Dünya mediasına düşən görüntülər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kabil hava limanında çəkilən görüntülərdə qadınlar “Taliban”dan qaçmaq üçün amerikalı hərbçilərə yalvararaq kömək istəyir. Hava limanının qapısından içəri girmək istəyən qadınlar “Kömək edin” deyə qışqırırlar. Amerikalı hərbçilər isə əhəmiyyət vermir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

